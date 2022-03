Delegação ucraniana se dirige a Belarus para negociações com a Rússia (oficial)

Uma delegação ucraniana está indo para Belarus para uma segunda rodada de negociações com a Rússia, que invadiu a Ucrânia na semana passada, informou o governo em Kiev nesta quarta-feira.



Segundo o negociador russo, Vladimir Medinski, durante as negociações será abordado um eventual cessar das hostilidades.



"A delegação ucraniana se dirige ao local das negociações", informou a Presidência ucraniana.



"Esperamos que estejam aqui amanhã [quinta-feira] pela manhã", afirmou, por sua vez, Medinski, em declarações divulgadas pela TV pública russa.



As conversas ocorrerão em Bialowieza, uma grande região de floresta situada entre Belarus e Polônia. O local foi escolhido "conjuntamente" pelas duas partes, informou o negociador russo.



Segundo Medinski, trata-se de um local princípio para a delegação ucraniana porque esta deve chegar ali passando pela Polônia.



Em uma residência bielorrussa situada nesta floresta foi assinada, em dezembro de 1991, o acordo entre os presidentes russo, bielorrusso e ucraniano da época, que ratificou o desmantelamento da União Europeia.



Em 28 de fevereiro foi celebrada uma primeira rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia, que terminou sem nenhum avanço real.



A Rússia continua pedindo a desmilitarização total da Ucrânia, que constitui - segundo Moscou - uma ameaça. Kiev se recusa a se render.



Nesta quarta, forças russas prosseguiram com a ofensiva em várias cidades ucranianas, como Kharkov (leste), com o envio de tropas transportadas por ar e bombardeios, no sétimo dia de sua intervenção militar.