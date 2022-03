A promotoria espanhola anunciou nesta quarta-feira (2) que estava arquivando todas as investigações em torno das suspeitas sobre a origem opaca da fortuna do rei emérito Juan Carlos, que reside em Abu Dhabi desde meados de 2020 para fugir dos escândalos.



A promotoria indicou em seu documento, ao qual a AFP teve acesso, que "convém acordar (...) o arquivamento do processo investigativo", motivo pelo qual desiste de apresentar queixa ao Supremo Tribunal contra Juan Carlos de Borbón, de 84 anos, pai do atual rei, Felipe VI.