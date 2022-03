Mais um cadáver é encontrado em Lesbos após possível naufrágio no mar Egeu

Outro corpo foi encontrado nesta quarta-feira (2) na costa da ilha grega de Lesbos, elevando a sete o número de imigrantes mortos encontrados a menos de um quilômetro do porto de Mitilene, principal cidade da ilha no mar Egeu, anunciou a guarda costeira.



Tal como os seis mortos encontrados na terça-feira, o corpo "foi transferido para o hospital Mitilene para realizar uma necrópsia", disse a guarda costeira em um breve comunicado.



Na terça-feira, foram encontrados os corpos de seis pessoas de origem africana, quatro deles na praia de Ano Skala e dois no mar. Eram três homens e três mulheres que não usavam coletes salva-vidas, segundo uma fonte médica.



Nesta quarta-feira, a guarda costeira grega continuava com as buscas iniciadas no dia anterior para tentar encontrar alguma embarcação que possa ter naufragado ou mais vítimas, mas até momento nada foi encontrado.