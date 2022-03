Chanceler alemão Scholz visita Israel em meio à guerra na Ucrânia

O chanceler alemão, Olaf Scholz, fez, na quarta-feira (2), sua primeira visita a Israel desde que assumiu o cargo, em meio à invasão russa à Ucrânia e aos esforços internacionais para se chegar a um acordo com o Irã sobre seu programa nuclear.



Junto com o primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, Scholz visitou o Memorial do Holocausto Yad Vashem, em Jerusalém. Neste simbólico local, depositou flores e deixou uma mensagem no livro de visitantes. Nela, reconheceu a responsabilidade histórica da Alemanha para com o Estado judeu.



"O assassinato em massa de judeus foi instigado pela Alemanha", escreveu o chanceler.



"Foi planejado e executado por alemães. Consequentemente, cada governo alemão carrega a responsabilidade permanente pela segurança do Estado de Israel e pela proteção da vida dos judeus", completou.



Ao receber Scholz, Bennett declarou que "a 'Shoah', a destruição metódica dos judeus, é uma ferida que está na base das relações entre Alemanha e Israel. Desta ferida, construímos relações fortes e importantes".



Os dois governantes, ambos com pouco tempo no cargo após longevos mandatos de seus antecessores, reuniram-se em um momento de instáveis acontecimentos mundiais que colocam sua liderança à prova. No caso da crise na Ucrânia, as respostas de um e outro têm sido diferentes.



A coalizão de governo de Scholz reverteu uma proibição histórica de se enviar armas para zonas de conflito e interrompeu o projeto do gasoduto Nord Stream 2 entre Rússia e Alemanha. Além disso, comprometeu-se a destinar US$ 113 bilhões para a modernização das Forças Armadas alemãs e aumentar suas contribuições para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).



Israel adotou, por sua vez, uma posição mais conservadora, dadas suas relações estreitas com Kiev, assim como com Moscou.



Segundo a imprensa israelense, Bennett não acolheu o pedido de envio de armas feito pela Ucrânia, oferecendo, em seu lugar, 100 toneladas de ajuda não militar, como kits de purificação de água e cobertores.



- 'É hora de tomar uma decisão' -



A visita de Scholz a Israel também coincide com um possível acordo para conter o programa nuclear do Irã, em troca do levantamento das sanções internacionais ao país.



Na presença do premiê israelense, cujo governo é contrário ao pacto, o chanceler alemão defendeu uma decisão rápida sobre o tema.



"É hora de tomar uma decisão, não se pode adiar mais", frisou Scholz, na entrevista coletiva, insistindo em que "já é hora de dizer sim a uma solução que seja boa e razoável".



Ao seu lado, o primeiro-ministro disse acompanhar "com preocupação" as negociações de Viena. Segundo ele, um acordo que permitisse instalar centrífugas "em grande escala em poucos anos" na República Islâmica "não seria aceitável" por parte do Estado hebreu.



Israel, que considera Teerã e seu programa nuclear uma ameaça à sua segurança e à do Oriente Médio, "saberá se defender e garantir sua segurança e seu futuro", frisou Bennett.



A versão original do pacto, firmado em 2015, entrou em colapso quando o então presidente americano, Donald Trump, retirou-se unilateralmente dele, com o apoio de Israel.



No momento, Reino Unido, China, França, Alemanha, Irã e Rússia se encontram em meio a negociações sobre o tema, em Viena, na tentativa de resgatar o acordo. Os Estados Unidos participam destas discussões indiretamente.