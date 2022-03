Australianos fogem de inundações que deixaram 13 mortos

Ao menos 13 pessoas morreram nas inundações que afetam a costa leste da Austrália, enquanto uma forte tempestade avançava nesta quarta-feira em direção a Sydney, a maior cidade do país.



O balanço de vítimas fatais subiu para 13 nesta quarta-feira, após uma semana de chuvas que arrastaram veículos e forçaram dezenas de milhares de pessoas a fugir de suas casas quando as águas atingiram suas varandas e telhados.



"Isto é terrível, terrível. Uma vida perdida é muito", declarou o vice-primeiro-ministro do estado de Nova Gales do Sul, Paul Toole.



As mortes aconteceram nos estados de Queensland e Nova Gales do Sul.



Depois de atingir Queensland, a tempestade seguiu para o sul, com fortes chuvas e inundações em Nova Gales do Sul, incluindo Sydney, a maior cidade da Austrália.



"Hoje o foco está em Sydney. Esperamos fortes chuvas durante a tarde e noite, até quinta-feira", advertiu Tool.



A represa de Warragamba, a principal de Sydney, atingiu a capacidade máxima e começou a transbordar na manhã de quarta-feira, disse Toole.



Ele pediu aos moradores da área que abandonem suas casas em caso de ordem neste sentido.