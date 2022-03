Chanceler alemão Scholz visita Israel em meio à guerra na Ucrânia

O chanceler alemão, Olaf Scholz, fez, na quarta-feira (2), sua primeira visita a Israel desde que assumiu o cargo, em meio à invasão russa à Ucrânia e aos esforços internacionais para se chegar a um acordo com o Irã sobre seu programa nuclear.



Junto com o primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, Scholz visitou o Memorial do Holocausto Yad Vashem, em Jerusalém. Neste simbólico local, depositou flores e deixou uma mensagem no livro de visitantes. Nela, reconheceu a responsabilidade histórica da Alemanha para com o Estado judeu.



"O assassinato em massa de judeus foi instigado pela Alemanha", escreveu o chanceler.



"Foi planejado e executado por alemães. Consequentemente, cada governo alemão carrega a responsabilidade permanente pela segurança do Estado de Israel e pela proteção da vida dos judeus", completou.



Ao receber Scholz, Bennett declarou que "a 'Shoah', a destruição metódica dos judeus, é uma ferida que está na base das relações entre Alemanha e Israel. Desta ferida, construímos relações fortes e importantes".



Os dois governantes, ambos com pouco tempo no cargo após longevos mandatos de seus antecessores, reuniram-se em um momento de instáveis acontecimentos mundiais que colocam sua liderança à prova. No caso da crise na Ucrânia, as respostas de um e outro têm sido diferentes.



A coalizão de governo de Scholz reverteu uma proibição histórica de se enviar armas para zonas de conflito e interrompeu o projeto do gasoduto Nord Stream 2 entre Rússia e Alemanha. Além disso, comprometeu-se a destinar US$ 113 bilhões para a modernização das Forças Armadas alemãs e aumentar suas contribuições para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).



Israel adotou, por sua vez, uma posição mais conservadora, dadas suas relações estreitas com Kiev, assim como com Moscou.



Segundo a imprensa israelense, Bennett não acolheu o pedido de envio de armas feito pela Ucrânia, oferecendo, em seu lugar, 100 toneladas de ajuda não militar, como kits de purificação de água e cobertores.



A visita de Scholz a Israel também coincide com um possível acordo para conter o programa nuclear do Irã, em troca do levantamento das sanções internacionais ao país.



A versão original do pacto, firmado em 2015, entrou em colapso quando o então presidente americano, Donald Trump, retirou-se unilateralmente dele, com o apoio de Israel.



No momento, Reino Unido, China, França, Alemanha, Irã e Rússia se encontram em meio a negociações sobre o tema, em Viena, na tentativa de resgatar o acordo. Os Estados Unidos participam destas discussões indiretamente.



Bennett disse estar "profundamente preocupado" com esse acordo.