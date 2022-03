Rússia intensifica medidas para proteger a economia e mantém a Bolsa fechada

A Bolsa de Moscou permaneceu fechada nesta quarta-feira - acumulando três sessões seguidas de suspensão - no momento em que a Rússia multiplica as medidas para limitar o impacto devastador das sanções dos países ocidentais pela invasão contra a Ucrânia.



O Banco da Rússia decidiu não retomar as operações nesta quarta-feira na Bolsa de Moscou, que está fechada desde segunda-feira, com exceção das operações de compra de rublos.



A instituição afirmou que algumas operações permaneceriam restritas até sábado 5 de março.



Às 9H00 GMT (6H00 de Brasília), a moeda russa era negociada a 109 rublos por dólar e a 119 rublos por euro.



"A economia russa sofreu um duro golpe", admitiu o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, que destacou uma "margem de resistência" e planos em curso.



"Vamos continuar de pé", acrescentou.



As autoridades russas multiplicam os esforços para limitar o impacto do bloqueio financeiro.



Nesta quarta-feira, o Banco Central anunciou, segundo as agências de notícias russas, medidas para impedir que estrangeiros vendam suas ações na Bolsa russa e que fundos sejam retirados do país, em uma tentativa de estancar a hemorragia de investimento estrangeiro.



Como resultado das sanções, o maior banco da Rússia, o Sberbank, anunciou sua saída do mercado europeu.



