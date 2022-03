Em bloco, Biden e Congresso americano ficam de pé pela Ucrânia

Com lágrimas nos olhos, a embaixadora ucraniana nos Estados Unidos, Oksana Markarova, respondeu com o punho erguido aos aplausos do Congresso americano, que, a pedido do presidente Joe Biden, levantou-se em bloco, na terça-feira (1º), para apoiar a Ucrânia perante a invasão russa.



Sentada à direita da primeira-dama, Jill Biden, Oksana foi uma das convidadas de honra do presidente americano, que colocou a guerra na Ucrânia no centro de seu primeiro discurso sobre o Estado da União.



A preocupação do líder democrata foi compartilhada por muitos congressistas. A maioria compareceu ao tradicional discurso usando fita, jaqueta, ou lenço, amarela e azul, as cores da bandeira ucraniana.



"Os Estados Unidos estão do lado do povo ucraniano", afirmou Biden, no início de seu discurso, unindo a Casa como poucas vezes desde o início de sua presidência.



Quando pediu aos presentes que aplaudissem a embaixadora ucraniana, todo Congresso se levantou, acenando em sua direção as bandeiras em azul e amarelo que haviam sido distribuídas minutos antes.



Na sequência, o presidente dos Estados Unidos ameaçou confiscar "iates, apartamentos de luxo e jatos particulares" dos oligarcas russos e acusou o presidente Vladimir Putin de ser um "ditador". Neste momento, foi ovacionado de pé, mais um raro momento de união em uma instituição a cada dia mais polarizada.



Apenas um pequeno grupo de congressistas muito leais ao ex-presidente republicano Donald Trump, que recentemente chamou Putin de "inteligente", permaneceu sentado, reservando suas vaias para temas próximas às fronteiras americanas, como a imigração.



- 'Fala, fala, fala e não faz nada' -



Isso não significa que todos no Congresso concordem com a política anti-Moscou de Biden. Muitos conservadores estão pedindo ao presidente que vá ainda mais longe em sua resposta, por exemplo, fortalecendo a independência energética dos Estados Unidos, mesmo que isso signifique abandonar alguns compromissos climáticos.



A congressista republicana Lauren Boebert, por exemplo, usava um xale estampado com a mensagem "Drill Baby Drill" ("Perfure Baby Perfure", em tradução literal), um slogan de apoio à extração contínua de petróleo nos Estados Unidos.



Uma das críticas mais duras a Biden foi, porém, de uma representante (deputada) nascida na Ucrânia, a republicana Victoria Spartz, abraçada por muitos de seus colegas ao entrar na Câmara na noite de terça-feira.



Horas antes do discurso do presidente democrata, esta representante conservadora falou sobre a situação de sua avó de 95 anos, presa sob as bombas em Chernigov, no norte da Ucrânia, acusando Biden de "falar, falar, falar" e "não fazer nada".



"Você deve agir com firmeza, rapidamente", insistiu, mal contendo sua raiva.



Caso contrário, advertiu Victoria, "terá o sangue de milhões de ucranianos em suas mãos".