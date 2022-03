Uma delegação de negociadores da Rússia está preparada para prosseguir nesta quarta-feira com as negociações com representantes da Ucrânia, informou o porta-voz do Kremlin, no sétimo dia da invasão ordenada por Vladimir Putin.



"Hoje, ao entardecer, nossa delegação estará no local (das discussões). Vamos esperar os negociadores ucranianos", afirmou Peskov à imprensa.



As duas partes se reuniram na segunda-feira na fronteira entre Belarus e Ucrânia pela primeira vez desde o início da ofensiva, sem alcançar um acordo.