O preço do barril de petróleo WTI superou a barreira de 100 dólares nesta quarta-feira (2), em um momento de grande preocupação com o abastecimento mundial devido à invasão da Ucrânia pela Rússia.



A cotação do barril de WTI subiu 6,5%, a 110,18 dólares, poucas horas depois que o barril de Brent alcançou o mesmo nível.



Esta é a maior cotação desde 2013 para o WTI e o maior preço para o Brent desde 2014.



Os dois principais indicadores de preços de petróleo estão em alta desde que a Rússia - terceiro maior produtor de petróleo do mundo - invadiu a Ucrânia na semana passada, desencadeando uma série de sanções contra Moscou, o que bloqueia as exportações.