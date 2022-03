O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu nesta quarta-feira aos judeus de todo o mundo que "não permaneçam em silêncio" após o ataque da véspera contra a torre de televisão de Kiev construída no local de um massacre do Holocausto.



"Estou falando agora aos judeus do mundo inteiro. Não veem o que está acontecendo? É por isto que é muito importante que os judeus do mundo inteiro não permaneçam em silêncio agora", afirmou Zelensky.