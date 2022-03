O exército russo anunciou nesta quarta-feira (2) que tomou o controle da cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, no início do sétimo dia da invasão iniciada por Moscou contra o país vizinho.



"As divisões russas das Forças Armadas tomaram o controle total do centro regional de Kherson", afirmou o porta-voz do ministério da Defesa, Igor Konashenkov.