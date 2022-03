Tropas russas transportadas via ar desembarcaram em Kharkov na noite desta terça para quarta-feira (2), informou o exército ucraniano, citando combates em andamento nesta grande cidade no leste do país.



"Tropas aéreas russas desembarcaram em Kharkov e atacaram um hospital" local, afirmaram os militares ucranianos em comunicado no Telegram. "Há um combate em andamnto entre os invasores e os ucranianos", acrescentou.