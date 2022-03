O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta terça-feira que controlar a inflação é a prioridade do seu governo, em seu primeiro discurso do Estado da União no Congresso.



"Minha principal prioridade é controlar os preços", destacou, acrescentando que seu plano reduziria os custos e o déficit. Para isso, disse que planeja ter mais produtos fabricados nos Estados Unidos, em vez de "ficar à mercê das cadeias de abastecimento estrangeiras".