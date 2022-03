Soldados israelenses matam três palestinos na Cisjordânia

Soldados israelenses mataram três palestinos em dois incidentes na Cisjordânia, afirmou o Ministério da Saúde do enclave palestino ocupado por Israel.



Ammar Shafiq Abu Afifa morreu após "ser baleado" por forças israelenses perto de Beit Fajjar, ao sul de Belém, disse o ministério, sem dar mais detalhes. A vítima era de um campo de refugiados em Al Arub, também ao sul de Belém.



O exército israelense indicou em comunicado que uma de suas patrulhas "identificou dois suspeitos se aproximando" do assentamento israelense de Migdal Oz, próximo a Beit Fajjar.



"Depois de várias advertências e os suspeitos fugirem, os soldados atiraram em sua direção e um dos suspeitos foi abatido", acrescentou a nota, que informa que uma investigação foi aberta.



Outros dois palestinos também foram mortos na manhã desta terça-feira por soldados israelenses em um campo de refugiados em Jenin, no norte da Cisjordânia ocupada.



As duas vítimas foram Abdullah al-Hosari, de 22 anos, e Shadi Khaled Najm, de 19, segundo a agência de notícias palestina oficial Wafa.



Cerca de 475 mil colonos judeus vivem na Cisjordânia, que tem uma população de 2,9 milhões de palestinos.