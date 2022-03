Hollywood se junta ao bloqueio à Rússia pela invasão da Ucrânia

Hollywood aderiu ao bloqueio contra Moscou por sua invasão da Ucrânia, e na terça-feira (1) a Paramount se tornou o mais recente de vários estúdios a retirar os próximos lançamentos de filmes dos cinemas russos.



A decisão da Paramount, que afetará imediatamente títulos como "Cidade Perdida" e "Sonic 2: O filme", vem logo após anúncios semelhantes da Disney, Sony e Warner Bros.



A WarnerMedia, outro grande estúdio americano, suspendeu o lançamento nos cinemas russos da última versão do Batman, que estreia nos Estados Unidos nesta sexta-feira.



"Enquanto testemunhamos a tragédia em curso na Ucrânia, decidimos pausar o lançamento nos cinemas de nossos próximos filmes na Rússia", disse um porta-voz da Paramount Pictures à imprensa americana.



Os outros estudíosse expressaram em termos semelhantes, condenando as ações de Moscou.



Enquanto isso, a Disney informou que está trabalhando com uma ONG para fornecer ajuda emergencial e outras formas de assistência humanitária aos refugiados.



A Sony Pictures, subsidiária do grupo japonês Sony, também suspendeu o lançamento de seus filmes na Rússia, incluindo "Morbius", sua mais recente grande produção de super-heróis.



A indústria do entretenimento em geral está se posicionando contra a hostilidade da Rússia à Ucrânia.



O ator britânico Benedict Cumberbatch, estrela do indicado "Ataque dos Cães", aproveitou a ocasião de receber sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood na segunda-feira para pedir ações impedindo o avanço de Moscou.



A Filarmônica de Munique da Alemanha demitiu o maestro russo e apoiador do Kremlin, Valery Gergiev, na terça-feira, depois que ele não condenou a invasão.



Os organizadores do Festival Eurovisão da Canção disseram que não permitirão que a Rússia participe da edição deste ano, e o trio punk-pop Green Day anunciou esta semana que cancelaria uma série de shows em Moscou "à luz dos atuais eventos".



THE WALT DISNEY COMPANY



BP



Meta



MICROSOFT



Twitter



ROYAL DUTCH SHELL PLC