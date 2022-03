Eurodeputados pedem que Ucrânia receba status de 'país candidato' à adesão à UE

O Parlamento Europeu aprovou nesta terça-feira (1), após uma sessão plenária excepcional, uma resolução não vinculativa que defende o status da Ucrânia como país candidato à adesão à União Europeia (UE).



No documento, os legisladores pedem "à instituição da UE que conceda à Ucrânia o status de candidato", de acordo com os tratados fundadores da União Europeia "e com base no mérito".



Enquanto isso, os legisladores acrescentaram na resolução que pedem "trabalho contínuo na integração [da Ucrânia] no mercado comum da UE".



O Parlamento Europeu realizou uma sessão plenária extraordinária na terça-feira para discutir a situação na Ucrânia, que incluiu uma mensagem de videoconferência do presidente ucraniano Volodimir Zelensky.



A Ucrânia pede que a UE aceite sua adesão imediata ao bloco em um momento em que enfrenta uma enorme ofensiva militar da Rússia.



"A Europa será mais forte com a Ucrânia em seu meio. Sem vocês, a Ucrânia estará sozinha. Provamos nossa força (...), então prove que estão conosco, prove que não nos abandonarão", disse Zelensky.



O pedido de adesão de Zelensky por "procedimento especial" foi recebido com entusiasmo em Bruxelas, mas enfrenta enormes dificuldades de implementação, já que uma adesão tão rápida não é possível sob as regras do bloco.