A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) realizará uma reunião extraordinária de chanceleres na sexta-feira (4) para discutir a situação na Ucrânia - anunciou a instituição em um comunicado divulgado nesta terça (1º).



A reunião será realizada "no formato presencial", em Bruxelas, completou a nota.



A aliança militar transatlântica já decidiu fortalecer seu flanco oriental, embora tenha antecipado que não tem planos de se envolver militarmente no conflito provocado pela invasão russa da Ucrânia.