Suprema Corte de Israel suspende expulsões de palestinos em Jerusalém Oriental

A Suprema Corte de Israel suspendeu nesta terça-feira (1) os despejos de quatro famílias palestinas de um bairro de Jerusalém Oriental que se tornou um símbolo da luta contra a colonização israelense.



O juiz Isaac Amit determinou, em decisão de um painel presidido por três magistrados, que as famílias serão reconhecidas como "inquilinos protegidos" e devem pagar um aluguel anual simbólico de 2.400 shekels (US$ 740) a uma organização de colonos, até que o caso seja finalizado em juízo.



O tribunal também autorizou as famílias a recorrerem da decisão dos tribunais que se pronunciaram a favor de sua expulsão.



As famílias, que vivem em Sheikh Jarrah há décadas, dizem que receberam suas propriedades da Jordânia, que controlou Jerusalém Oriental até 1967, ano em que esse setor palestino passou a estar sob controle israelense.



Os colonos afirmam que esses lotes pertencem a eles, sob uma lei israelense que permite aos judeus reivindicar o "direito de propriedade" da terra em Jerusalém Oriental se puderem provar que sua família morava lá antes da guerra de 1948.



Os palestinos que perderam suas terras nesse conflito não têm essa opção.