Ataque russo atinge torre de televisão de Kiev e deixa cinco mortos

Um ataque russo atingiu a torre de televisão de Kiev nesta terça-feira (1º) e deixou cinco mortos, além de provocar a interrupção da transmissão de canais de TV - anunciou o Ministério ucraniano do Interior.



O ataque, no sexto dia da invasão da Ucrânia por tropas russas, "atingiu" equipamentos da torre, relatou o ministério, acrescentando que "os canais não vão funcionar durante um certo tempo".



O governo disse que os sistemas de emergência farão o possível para que algumas emissoras restabeleçam sua transmissão em breve.



Uma fotografia publicada pelo Ministério do Interior mostrava a torre envolvida por uma espessa nuvem cinza. A estrutura principal continua de pé.



A torre de televisão fica no mesmo bairro do sítio de Babi Yar, um lugar onde os nazistas mataram mais de 30.000 judeus em dois dias, em 1941. Este local é um importante memorial.



"Esses bárbaros estão massacrando as vítimas da Shoah (Holocausto) pela segunda vez", denunciou no Twitter o chefe da administração presidencial ucraniana, Andriï Iermak.