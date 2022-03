Mais de 677.000 refugiados ucranianos em países fronteiriços

Mais de 677.000 pessoas fugiram da Ucrânia para países fronteiriços desde o início da ofensiva militar russa, em 24 de fevereiro - informa o último balanço da ONU, divulgado nesta terça-feira (1º).



A Ucrânia faz fronteira com sete países: Rússia, ao norte e ao leste; Belarus, no norte; Polônia e Eslováquia ao oeste; e Romênia, Hungria e Moldávia, no sudoeste.



- Pelo menos 677.000 refugiados -



Segundo o alto comissário das Nações Unidos para os Refugiados, Filippo Grandi, os últimos números disponíveis mostram que cerca de 677.000 pessoas fugiram da Ucrânia para os países vizinhos, nos últimos seis dias.



"Observamos que pode se tornar a crise de refugiados mais importante deste século na Europa", acrescentou.



Estes números se referem ao território controlado por Kiev, com mais de 37 milhões de habitantes, mas não incluem a península de Crimeia anexada pela Rússia, em 2014, nem as duas zonas nas mãos dos separatistas pró-russos no leste do país.



- Polônia -



A Polônia recebeu metade dos refugiados, ou seja, em torno de 340.000, segundo Grandi.



Na Polônia, onde já moravam 1,5 milhão de ucranianos antes da ofensiva russa, as pessoas se organizam nas redes sociais para arrecadar dinheiro e medicamentos, assim como para oferecer abrigo, refeições, trabalho, ou transporte gratuito, para os refugiados.



- Hungria -



Hungria acolheu mais de 90.000 refugiados, informou o Acnur, nesta terça-feira.



O país tem cinco postos de fronteira com a Ucrânia. Várias cidades limítrofes, como Zahony, disponibilizaram edifícios públicos para receber ucranianos. Alguns civis oferecem refeições e outro tipo de ajuda.



- Moldávia -



Ao todo, cerca de 60.000 refugiados chegaram ao país até esta terça.



- Romênia -



O Acnur calcula que em torno de 40.000 refugiados procedentes do país em conflito entraram na Romênia. Eles foram instalados em dois acampamentos: um, em Sighetul; e outro, em Siret.



- Eslováquia -



Quase 50.000 ucranianos viajaram desde quinta-feira (24) para a Eslováquia diante da ameaça da guerra, relatou o Acnur.



- Outros países -



A agência da ONU informou ainda que dezenas de milhares ucranianos buscaram refúgio em outros países europeus, mais afastados das fronteiras de seu país.



- Deslocados internos -



O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) considerou, nesta terça, que o conflito na Ucrânia deixou um milhão de deslocados internos até o momento, além das centenas de milhares de pessoas que fugiram para os países vizinhos.