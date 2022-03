Ataque aéreo russo deixa mais oito mortos em Kharkiv

Pelo menos oito pessoas morreram, e seis ficaram feridas nesta terça-feira (1º) em um ataque aéreo sobre uma área residencial da cidade ucraniana de Kharkiv (leste), alvo de uma ofensiva por parte das tropas de invasão russas - anunciaram autoridades locais.



"Oito pessoas morreram, seis ficaram feridas, e 35 foram socorridas" após um "ataque aéreo", informou o serviço de situações de emergência no Facebook, incluindo fotos de seus membros durante intervenção no prédio atingido.



Segunda maior cidade da Ucrânia, perto da fronteira com a Rússia, Kharkiv é palco de violentos combates entre os defensores ucranianos e o Exército russo.



Na manhã de hoje, dez pessoas morreram, e 20 ficaram feridas, no bombardeio da praça central de Kharkiv, segundo socorristas ucranianos, que divulgaram imagens de vítimas sendo retiradas dos escombros da sede da administração local.



E, ontem, foram pelo menos 11 mortos registrados nesta mesma cidade.