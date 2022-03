Os ministros das Finanças dos países do G7 discutiram, em reunião virtual nesta terça-feira (1º), novas sanções contra a Rússia, que já se encontra sob uma série de medidas que têm um "impacto maciço" em sua economia - afirmou o ministro alemão, Christian Lindner.



"Trocamos sugestões sobre as medidas adicionais que podem ser tomadas", disse Lindner, acrescentando que as decisões serão tomadas "nos próximos dias" e que o objetivo é "isolar a Rússia no nível político, econômico e financeiro".