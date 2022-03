Ucrânia convocará embaixadores na Geórgia e no Quirguistão para consultas

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, decidiu, nesta terça-feira (1º), convocar para consultas os embaixadores ucranianos na Geórgia e no Quirguistão.



Ex-integrantes da esfera de influência soviética, nenhum dos dois condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia.



"Vamos chamar nosso embaixador no Quirguistão para consultas, após ter justificado a agressão contra a Ucrânia", disse Zelensky, em um vídeo publicado no Facebook.



Kiev também fará o mesmo com seu embaixador na Geórgia, "por causa dos obstáculos criados para os voluntários que querem nos ajudar e devido a sua posição imoral a respeito das sanções".



O presidente do Quirguistão, Sadyr Japarov, expressou seu apoio a seu homólogo russo, Vladimir Putin, durante um telefonema entre ambos na semana passada, relatou o Kremlin em um comunicado.



Na Geórgia, cenário de outra guerra protagonizada pela Rússia em 2008, houve uma onda de solidariedade para com a Ucrânia.



Cerca de 30.000 pessoas foram às ruas em Tbilisi na sexta-feira, agitando bandeiras e cantando os hinos nacionais da Geórgia e da Ucrânia.



O comandante de uma unidade de 100 georgianos que lutam contra os russos na Ucrânia, Mamuka Mamulashvili, disse à AFP que 200 voluntários georgianos ir para a Ucrânia para se juntar às suas tropas.



O primeiro-ministro georgiano, Irakli Garibashvili, disse, no entanto, que as autoridades georgianas não vão apoiar a bateria de sanções econômicas impostas pelo Ocidente contra a Rússia.