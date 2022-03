Rússia anuncia novo ataque e pede saída de moradores em Kiev (foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

A Rússia afirmou que atacará as infraestruturas dos serviços de segurança ucranianos em Kiev e pediu a retirada dos civis que vivem perto destas unidades."Para deter os ataques virtuais contra a Rússia serão realizados ataques com armas de alta precisão contra as infraestruturas tecnológicas do SBU (serviço de segurança) e o centro principal da Unidade de Operações Psicológicas em Kiev", afirmou o porta-voz do ministério russo da Defesa, Igor Konashenkov."Pedimos aos habitantes de Kiev que moram perto dos centros de retransmissão que abandonem suas residências", acrescentou.Essas observações ocorrem no momento em que as forças russas , que invadiram a Ucrânia na quinta-feira, intensificam os esforços para tomar a capital.Durante a noite, imagens de satélite da empresa americana Maxar capturaram uma coluna de mais de 60 quilômetros de veículos e artilharia se movendo na direção de Kiev.O avanço deste comboio já estava perto do aeroporto Antonov, a cerca de 25 quilômetros de Kiev.O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, disse na terça-feira que a defesa de Kiev é a "prioridade".