'Provem que estão do nosso lado', pede presidente da Ucrânia à UE

Em discurso no Parlamento Europeu, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, pediu à União Europeia (UE), nesta terça-feira (1º), que prove que está com os ucranianos, diante à ampla ofensiva militar lançada pela Rússia contra seu país.



"A Europa será mais forte com a Ucrânia nela. Sem vocês, a Ucrânia estará sozinha. Provamos nossa força (...) Por isso, provem que estão do nosso lado, provem que não vão nos abandonar", declarou Zelensky em uma participação por videoconferência no Parlamento Europeu.



O presidente ucraniano espera que a UE aceite a adesão imediata de seu país ao bloco.



Os líderes do Parlamento e de outras instituições europeias estão prontos para conceder à Ucrânia o "status" de país "candidato" à adesão, mas uma filiação plena se antecipa como algo mais difícil de se aprovar.



A União Europeia está sob forte pressão para conceder proteção à Ucrânia. Tradicionalmente, porém, o processo de adesão ao bloco implica vários anos, em alguns casos quase uma década, de negociações e reformas internas.



Na segunda-feira, Zelensky assinou o pedido formal de adesão da Ucrânia à UE, mediante um "procedimento especial". No mesmo dia, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, admitiu que uma adesão imediata da Ucrânia gera "diferentes opiniões".



Macedônia do Norte, Sérvia, Montenegro e Albânia aguardam, pacientemente, para serem aceitos na UE. A Turquia é candidata desde o final da década de 1980, negociações estas praticamente congeladas desde 2016.