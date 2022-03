Bombardeio russo no centro de Kharkiv deixa pelo menos 10 mortos

Equipes de socorristas ucranianas informaram que pelo menos 10 pessoas morreram no bombardeio russo desta terça-feira (1º) sobre o centro da cidade de Kharkiv, a segunda maior da Ucrânia, perto da fronteira com a Rússia.



"Pelo menos dez pessoas morreram, mais de 20 ficaram feridas. Socorristas e voluntários resgataram 10 pessoas dos escombros, segundo um balanço preliminar", disse o serviço ucraniano de situações de emergência.



As equipes de emergência divulgaram imagens dos socorristas retirando vítimas dos escombros da sede do governo local, bombardeada durante a manhã.



A praça central estava repleta de escombros provocados pelo bombardeio, que quebrou todos os vidros das janelas da sede do governo. Um carro queimado estava diante do edifício.



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunciou um "crime de guerra" e a Rússia nega qualquer ataque contra alvos que não sejam militares.



Kharkiv é uma cidade de 1,4 milhão de habitantes, com uma grande população de língua russa, próxima da fronteira.



A cidade está cercada desde que o presidente russo, Vladimir Putin, ordenou a invasão contra a Ucrânia na quinta-feira passada.