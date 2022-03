O barril do tipo Brent, petróleo de referência na Europa, disparou mais de 5% nesta terça-feira, devido à guerra na Ucrânia, que provoca o temor dos investidores de rupturas no fornecimento russo de energia, após várias sanções ocidentais contra Moscou.



Às 11H55 GMT (8H55 de Brasília), o barril de Brent do mar do Norte para entrega em maio subia 5,01%, a 102,88 dólares, enquanto o WTI americano ganhava 3,83%, a 99,58 dólares o barril.



O Brent se aproxima assim do valor máximo alcançado em 2014 na véspera de uma reunião importante de países da Opep e produtores que não integral o cartel, incluindo a Rússia.