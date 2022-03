Acnur estima em um milhão total de deslocados internos na Ucrânia

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) estima, até esta terça-feira (1º), em que um milhão o total de deslocados internos pelo conflito na Ucrânia, além das centenas de milhares de pessoas que fugiram para países vizinhos.



"Há muita atenção em torno daqueles que estão fugindo para países vizinhos, mas é importante lembrar que a maioria das pessoas afetadas está na Ucrânia", advertiu a diretora nacional do Acnur para a Ucrânia, Karolina Lindholm Billing, em entrevista coletiva em Estocolmo.



"Ainda não temos dados sobre o número de deslocados internos na Ucrânia, mas estimamos que cerca de um milhão de pessoas fugiram de suas casas e continuam no país", acrescentou.



O Acnur informou também que está fazendo o possível para ampliar sua ajuda no interior das fronteiras ucranianas.



"Há, realmente, uma necessidade imensurável de ajuda humanitária", frisou.



Conforme anúncio feito hoje pelo Acnur, em Genebra, cerca de 660 mil pessoas fugiram da Ucrânia desde a invasão russa na semana passada.