Boicote ao discurso do chanceler russo na Conferência de Desarmamento em Genebra

Muitas delegações, incluindo a da Ucrânia e de vários países ocidentais, boicotaram nesta terça-feira a intervenção do chanceler russo Serguei Lavrov no momento em que era exibido seu discurso na Conferência de Desarmamento da ONU, deixando a sala praticamente vazia.



Os diplomatas abandonaram a sala no início do discurso de Lavrov, uma gravação.



O ministro russo pretendia viajar a Genebra, mas cancelou a visita alegando as "sanções antirrussas" que proíbem aviões do país de sobrevoar o espaço da União Europeia.



Poucas delegações permaneceram no local, incluindo representantes da Venezuela, Iêmen, Argélia, Síria e Tunísia.



No lado de fora da sala, o boicote foi aplaudido.



"É importante mostrar um gesto de solidariedade a nossos amigos ucranianos", declarou Yann Hwang, embaixador francês na Conferência de Desarmamento, única instituição multilateral da comunidade internacional para as negociações neste setor.