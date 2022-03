Presidente ucraniano discursará por videoconferência ao Parlamento Europeu

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pronunciará nesta terça-feira um discurso por videoconferência ao plenário do Parlamento Europeu, anunciou a presidente da instituição, Roberta Metsola.



Além de Zelensky, participarão da plenária os presidentes do Conselho Europeu, Charles Michel, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, assim como o chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell, informou Metsola.



Também será conectado por videoconferência o presidente da Rada (Parlamento unicameral) da Ucrânia, Ruslan Stefanchuck.



Zelensky e Stefanchuck "se juntarão a nós e falarão ao mundo", anunciou Metsola no Twitter.



A sessão plenária excepcional do Parlamento discutirá a ofensiva militar da Rússia contra a Ucrânia.



O governo de Zelensky pediu à União Europeia (UE) que aceite sua adesão imediata com um "procedimento especial".



O pedido de Zelensky, no entanto, parece difícil de ser atendido, pois a adesão à UE exige um longo processo de negociação e reformas internas, que na maioria dos casos demoram anos.