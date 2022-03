O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pronunciará nesta terça-feira um discurso por videoconferência ao plenário do Parlamento Europeu, anunciou a presidente da instituição, Roberta Metsola.



Além de Zelensky, participarão da plenária os presidentes do Conselho Europeu, Charles Michel, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, assim como o chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell, informou Metsola.