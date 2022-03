Mariupol, cidade do leste da Ucrânia, sem energia elétrica após ofensiva russa

A cidade de Mariupol -no leste da Ucrânia, no Mar de Azov - está sem energia elétrica depois de uma ofensiva russa, anunciou o governador da região, Pavlo Kirilenko.



"Mariupol e Volnovakha são nossas", escreveu o governador no Facebook.



"As duas cidades estão sob pressão do inimigo, mas estão resistindo. Em Mariupol, as linhas de energia foram cortadas e a cidade está sem eletricidade", acrescentou.



De acordo com Kirilenko, Volnovakha, uma cidade de 20.000 habitantes, ficou praticamente "destruída".



As duas localidades ficam entre o território controlado pelos rebeldes separatistas pró-Rússia do leste e a península da Crimeia, que foi anexada por Moscou em 2014. As tropas russas tentam uma ofensiva para unir os dois territórios.



Mariupol é um porto estratégico onde vivem quase meio milhão de pessoas. A cidade foi cenário de um conflito em 2014, quando foi ocupada pelos separatistas pró-Rússia e depois retomada pelas forças ucranianas.