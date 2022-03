A cidade de Mariupol -no leste da Ucrânia, no Mar de Azov - está sem energia elétrica depois de uma ofensiva russa, anunciou o governador da região, Pavlo Kirilenko.



"Mariupol e Volnovakha são nossas", escreveu o governador no Facebook.



"As duas cidades estão sob pressão do inimigo, mas estão resistindo. Em Mariupol, as linhas de energia foram cortadas e a cidade está sem eletricidade", acrescentou.