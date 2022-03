Centro de Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, sob bombardeia do exército russo

O exército russo está bombardeando o centro de Kharkiv - segunda maior cidade da Ucrânia, perto da fronteira com a Rússia -, e os projéteis estão atingindo a sede da administração local, informou o governador da região, Oleg Sinegubov.



"Esta manhã, a praça central de nossa cidade e a sede do governo local de Kharkiv foram atacadas de forma criminosa", afirmou Sinegubov no Telegram.



"O ocupante russo continua usando armas pesadas contra a população civil", escreveu o governador, que não revelou um balanço de vítimas.



Na publicação uma imagem mostra uma grande explosão e escombros de um edifício.



Kharkiv é uma cidade de 1,4 milhão de habitantes, com uma grande população de língua russa, próxima da fronteira com a Rússia.



A cidade está sob cerco intenso desde que o presidente russo, Vladimir Putin, ordenou a invasão contra a Ucrânia na quinta-feira passada.