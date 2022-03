Disney e Sony suspendem estreias de filmes na Rússia

As gigante do entretenimento Disney e Sony Pictures anunciaram na segunda-feira que suspenderam as estreias de seus filmes nos cinemas da Rússia, seguindo o exemplo de várias empresas que optaram por deixar aquele país.



"Devido à invasão não provocada à Ucrânia e à trágica crise humanitária, estamos suspendendo a estreia de filmes na Rússia, incluindo o próximo 'Red - Crescer é uma Fera' da Pixar", informou o grupo em comunicado.



"Tomaremos futuras decisões comerciais em função de como a situação se desenvolver", acrescentou.



A Disney indicou que trabalha com uma ONG para fornecer ajuda emergencial e outras formas de assistência humanitária aos refugiados.



A Sony Pictures, filial do grupo japonês Sony, se uniu à iniciativa e suspendeu a estreia de seus filmes na Rússia, incluindo "Morbius".



A empresa justificou em um comunicado a decisão pela "ação militar que perdura na Ucrânia, a incerteza resultante e a crise humanitária provocada na região".



Várias multinacionais se distanciaram da Rússia desde a invasão à Ucrânia. Facebook, Twitter e Microsoft tomaram medidas nesta segunda-feira para limitar a divulgação de informações dos meios de comunicação afiliados ao governo russo.



De maneira mais drástica, as petroleiras britânicas BP e Shell anunciaram que pretendem se desfazer de suas ações em projetos conjuntos com empresas russas na Rússia.



THE WALT DISNEY COMPANY



BP



Meta



MICROSOFT



Twitter



ROYAL DUTCH SHELL PLC