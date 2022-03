EUA relativizam 'ameaça nuclear' russa

Os Estados Unidos relativizaram nesta segunda-feira o risco de um confronto nuclear com a Rússia, afirmando que não viram nenhum "movimento "concreto", um dia depois que o presidente russo, Vladimir Putin, decidiu colocar as forças de dissuasão de Moscou em alerta.



Questionado se os americanos deveriam se preocupar com a possibilidade de uma guerra nuclear, o presidente Joe Biden respondeu que não. Ele conversou com líderes dos principais aliados de Washington, entre eles Alemanha, União Europeia e Otan, para coordenar o "apoio à Ucrânia em matéria de assistência à segurança, econômica e humanitária", indicou a Casa Branca.



Putin provocou uma onda de indignação mundial neste domingo, ao colocar as forças de dissuasão de seu país, incluindo armas nucleares, em estado de alerta. Moscou possui o maior arsenal de armas nucleares do mundo e um arsenal de mísseis balísticos, que formam a espinha dorsal das forças de dissuasão daquele país.



Washington classificou a ordem de Putin de "retórica provocativa, desnecessária e perigosa", que aumenta "os riscos de um incidente", mas pareceu atribuí-la a uma "escalada" e evitou responder à mesma. "Não vemos motivo para mudar nossos próprios níveis de alerta", declarou o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price. "Não mudamos nossa posição", confirmou sua colega da Casa Branca, Jen Psaki.



"Ainda estamos monitorando e acompanhando a questão muito de perto", disse um funcionário do alto escalão do Pentágono. "Não acredito que tenhamos visto nada de concreto como resultado de sua decisão. Pelo menos por enquanto", acrescentou.



O funcionário reconheceu que era "difícil saber o que estava por trás da ordem de Putin". Mas "o simples fato de mencionar" ou "ameaçar" com um "uso de forças nucleares" é "inútil e representa uma escalada significativa" na invasão à sua vizinha Ucrânia, lamentou, reafirmando que a Otan "nunca" ameaçou a Rússia.



Neste domingo, Belarus, aliada da Rússia, realizou um referendo que elimina a obrigação de que a ex-república soviética permaneça uma "zona livre de armas nucleares".



As potências ocidentais denunciaram essa medida, que acreditam permitir que Moscou transfira armas nucleares para Belarus, outro vizinho da Ucrânia e que também faz fronteira com vários países da Aliança Atlântica.



Quando perguntado se movimentos desse tipo foram observados, o funcionário do Pentágono respondeu que "não". Ele também assegurou que não há evidências de que haja soldados bielorrussos na Ucrânia como reforço das forças russas.



- Falta de progresso -



"Até onde sabemos, as forças que entraram na Ucrânia são todas russas", disse ele, acrescentando que Moscou fez entrarem em território ucraniano "quase 75%" das forças de combate que concentrou na fronteira nos últimos meses, mas observa que seu avanço enfrenta obstáculos.



"Eles certamente foram freados e estão frustrados com sua falta de progresso na frente de Kiev", apontou o funcionário do Pentágono. "Os ucranianos são muito criativos na resistência, explodem pontes, atacam em pequeno número, às vezes pouco armados, mas de forma muito eficaz."



Segundo a fonte, "eles usam tudo o que têm em seu arsenal, desde armas pequenas até mísseis terra-ar, para tentar deter os russos". Estes últimos enfrentam a necessidade de reabastecer os veículos terrestres "antes do que previam", destacou o Pentágono.



Todas essas razões atrasaram os planos militares russos "em alguns dias", afirmou o porta-voz do Departamento de Defesa americano, John Kirby. Mas "não se enganem, Putin ainda tem uma força importante à sua disposição", destacou. "Eles sofreram reveses, mas não acho que podemos deduzir que ficarão de braços cruzados", acrescentou. "Seguem querendo tomar Kiev."



O Exército americano acredita que Moscou deseja "cercar Kiev", mas que, em algum momento, poderia mudar de tática.