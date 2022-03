Ator Benedict Cumberbatch ganha estrela na Calçada da Fama

O ator britânico Benedict Cumberbatch ganhou uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood nesta segunda-feira, semanas antes da cerimônia do Oscar, na qual ele saberá se irá receber sua primeira estatueta dourada.



Durante a cerimônia de hoje, o protagonista de "Ataque dos Cães" recebeu elogios do chefe dos estúdios Marvel, Kevin Feige, e do cineasta JJ Abrams.



"É uma honra extraordinária", disse Cumberbatch, 46, que estrela o próximo filme da Marvel, "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura". Em seu discurso, ele falou sobre as mudanças climáticas, a dor que a pandemia causou às pessoas, e citou a à invasão à Ucrânia, pedindo ações para interromper o ataque.



Cumberbatch foi indicado ao Oscar de melhor ator por seu personagem "Phil Burbank" no faroeste "Ataque dos Cães", dirigido por Jane Campion.