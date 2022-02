Wall Street fechou com resultados divergentes nesta segunda-feira, após as sanções financeiras anunciadas pelo Ocidente contra a Rússia.



Segundo resultados provisórios do fechamento, o Dow Jones caiu 0,53%, a 33.879,55 pontos. O Nasdaq teve alta de 0,41%, a 13.751,40 unidades, e o S&P; 500 caiu 0,26%, a 4.373,39 pontos.