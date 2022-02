Procurador do TPI vai abrir investigação por guerra na Ucrânia

O procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI) anunciou nesta segunda-feira (28) a abertura "o mais rápido possível" de uma investigação sobre a situação na Ucrânia, mencionando "crimes de guerra" e "crimes contra a humanidade".



"Estou convencido de que há uma base razoável para acreditar que supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade foram cometidos na Ucrânia" desde 2014, declarou o procurador do TPI, Karim Khan, em um comunicado.



Na semana passada, Khan havia expressado sua "crescente preocupação" com os recentes acontecimentos na Ucrânia e pedido às partes em conflito que respeitassem o direito internacional humanitário.



"Dada a expansão do conflito nos últimos dias, é minha intenção que esta investigação inclua também quaisquer novos supostos crimes que sejam da competência do meu Gabinete e que sejam cometidos por qualquer uma das partes em conflito em qualquer parte do território da Ucrânia", ressaltou.



A Ucrânia não é signatária do Estatuto de Roma, o tratado internacional que criou o TPI, mas reconheceu formalmente a jurisdição do tribunal para crimes cometidos em seu território.



A antecessora de Khan, Fatou Bensouda, afirmou em dezembro de 2020 que desde 2014 foi cometida na Ucrânia uma "ampla gama de condutas que constituem crimes de guerra e crimes contra a humanidade" e pediu uma investigação completa.