França transfere sua embaixada na Ucrânia para Lviv

A embaixada da França na Ucrânia foi transferida de Kiev para Lviv, no oeste do país, por causa dos "riscos e ameaças" que pesam sobre a capital ucraniana após a invasão russa, disse o ministro das Relações Exteriores francês na televisão.



"Decidimos, a pedido do Presidente da República, transferir a nossa embaixada, que até então estava em Kiev. Devido aos riscos e ameaças que pesam sobre a capital da Ucrânia, a embaixada foi transferida para Lviv", declarou Jean-Yves Le Drian à rede BFMTV.



Anteriormente, Canadá, Estados Unidos e Israel também haviam transferido suas missões diplomáticas para Lviv.



"O embaixador permanece na Ucrânia, tanto em apoio aos nossos concidadãos quanto às autoridades ucranianas", afirmou Le Drian, que estima que "mais de mil" franceses ainda estejam no país.



De acordo com uma fonte diplomática, esse número seria superior ao previsto porque muitos deles não haviam se registrado antes de a Rússia iniciar sua intervenção.