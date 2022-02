O preço do trigo fechou nesta segunda-feira (28) com novo recorde no mercado europeu, de 322,50 euros por tonelada, impulsionado pela crise russo-ucraniana.



O bloqueio dos portos da Ucrânia, quinto maior exportador mundial deste cereal, é uma das razões para esta nova máxima histórica, explicou à AFP Damien Vercambre, da corretora Inter-Courtage.