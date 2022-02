Paraguai suspende exportações de carne para a Rússia em acordo com seus compradores

A indústria frigorífica do Paraguai e seus compradores de carne russos concordaram em interromper as exportações para a Rússia "por precaução", devido à invasão da Ucrânia, informou nesta segunda-feira (28) um porta-voz da câmara paraguaia de exportadores de carne.



"Como mecanismo de precaução, os compradores de carne paraguaia da Rússia e da indústria local concordaram em suspender os envios até que haja uma clareza para o comércio", disse a jornalistas o gerente da Câmara Paraguaia de Carnes, Daniel Burt.



Países da União Europeia e os Estados Unidos excluíram os principais bancos russos do sistema Swift de transações bancárias internacionais em retaliação à invasão russa.



A Rússia é o segundo destino no mercado de carne bovina paraguaia, com 327 mil toneladas exportadas em 2021 por um valor de quase 1,6 bilhões de dólares, segundo dados da câmara.