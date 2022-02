Reino Unido fecha portos aos navios russos

O governo britânico ordenou que navios de bandeira russa, aqueles fretados por russos, ou de propriedade destes nacionais tenham seu acesso proibido nos portos do Reino Unido, em reação à invasão da Ucrânia - anunciou o ministro dos Transportes, Grant Shapps, no Twitter, nesta segunda-feira (28).



"Escrevi para todos os portos britânicos pedindo que não deem acesso a nenhum navio de bandeira russa, registrado, de propriedade, controlado, fretado, ou explorado por russos", tuitou Shapps, acrescentando que uma legislação será redigida nesse sentido para formalizar essa proibição.



Também nesta segunda, o Reino Unido anunciou que vai congelar os ativos de todos os bancos russos em seu território "nos próximos dias", uma medida que reforça as sanções já impostas ao setor financeiro deste país, declarou a ministra britânica das Relações Exteriores, Liz Truss, ao Parlamento.



"Vamos impor um congelamento total de ativos de todos os bancos russos nos próximos dias, tentando coordenar nos coordenar com nossos aliados", afirmou a chanceler.