Cerca de 250 mil pessoas protestam em Colônia pela paz na Ucrânia

Em torno de 250 mil pessoas foram às ruas de Colônia, no oeste da Alemanha, em solidariedade à Ucrânia - informou a polícia, em uma marcha que substituiu a tradicional Segunda-Feira de Rosas do Carnaval desta cidade, cancelada pela pandemia da covid-19.



Desde a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, na quinta-feira, os organizadores deste tradicional desfile de rua do Carnaval de Colônia convocam uma manifestação pela paz na Ucrânia.



A polícia afirmou que cerca de 250.000 pessoas estavam presentes na marcha.



Carregando bandeiras ucranianas azuis e amarelas, os manifestantes fizeram um minuto de silêncio durante a marcha, que procurou enviar uma mensagem "contra os combates na Ucrânia".



"O povo de Colônia teria preferido celebrar a Segunda-feira das Rosas, dois anos após o início da pandemia, em vez de ter que mostrar sua solidariedade e defender a paz na Ucrânia", tuitou Henrik Wuest, primeiro-ministro da Renânia do Norte-Vestfália (estado alemão onde está localizada Colônia), presente na manifestação usando um broche com a bandeira ucraniana.