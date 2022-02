Reino Unido afirma que sanções buscam 'derrubar Putin'

Um porta-voz de Downing Street afirmou nesta segunda-feira (28) querer "derrubar o regime de Putin" com as sanções impostas pela invasão da Ucrânia, mas recuou e explicou não buscar "uma mudança de regime", mas sim "parar" a Rússia.



As sanções britânicas, dirigidas em particular ao presidente russo e ao banco central, "são projetadas para derrubar o regime de Putin", disse um porta-voz do primeiro-ministro Boris Johnson a repórteres.



Questionado sobre essas palavras, o porta-voz imediatamente se retratou: "Não estamos procurando uma mudança de regime de forma alguma. A questão aqui é a maneira como deteremos a Rússia".



Downing Street também afirmou que o porta-voz se expressou mal.



Essas declarações vêm após uma série de trocas virulentas entre Moscou e Londres. Na semana passada, Johnson chamou Putin de "ditador".



Na segunda-feira, o Kremlin explicou que a decisão de Putin de colocar sua força de dissuasão nuclear em alerta foi uma reação às palavras da diplomata britânica, Liz Truss, sobre possíveis confrontos entre a Rússia e a Otan.



Truss declarou no domingo que "se não pararmos Putin na Ucrânia, haverá outros países ameaçados, como os países bálticos, Polônia, Moldávia. E isso pode acabar em um conflito com a Otan".