Em torno de 250 mil pessoas foram às ruas de Colônia, no oeste da Alemanha, em solidariedade à Ucrânia - informou a polícia, em uma marcha que substituiu a tradicional Segunda-Feira de Rosas do Carnaval desta cidade, cancelada pela pandemia da covid-19.



Desde a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, na quinta-feira, os organizadores deste tradicional desfile de rua do Carnaval de Colônia convocam um desfile pela paz na Ucrânia.