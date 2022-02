Chanceler russo cancela visita à sede da ONU em Genebra

O chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, cancelou sua visita marcada para terça-feira (29), à sede da ONU em Genebra - anunciou a Representação Permanente da Rússia nesta segunda-feira (28).



O chanceler russo participaria do Conselho de Direitos Humanos da ONU e da Conferência sobre Desarmamento. Também estava prevista uma entrevista coletiva, acrescentou a instituição russa.



"A visita do ministro das Relações Exteriores, Lavrov, a Genebra, para participar do Conselho de Direitos Humanos foi cancelada", tuitou a Representação Permanente.



Nesta mesma rede social, a missão russa explicou que Lavrov se viu obrigado a cancelar sua viagem, "devido a uma proibição sem precedentes de seu voo nos espaços aéreos dos países da União Europeia que impuseram sanções contra a Rússia".



Este anúncio se dá depois de a Rússia ter sido criticada durante a abertura da reunião anual do Conselho, ante a possível escalada do conflito na Ucrânia.



A pedido de Kiev, os países se uniram para organizar um debate urgente sobre a situação no país, na quinta-feira, e avaliar se devem iniciar uma investigação sobre as supostas violações de direitos cometidas pela Rússia na Ucrânia.



A Rússia rejeitou o pedido de debate e pediu que a questão seja resolvida por votação.



Do total de2 47 membros do Conselho, 29 apoiaram o pedido de Kiev, cinco votaram "não", incluindo Rússia e China, e 13 se abstiveram.