EUA suspende operação da embaixada em Minsk e autoriza saída de pessoal da missão em Moscou

Os Estados Unidos suspenderam as operações de sua embaixada em Belarus, situada em Minsk, e autorizaram a saída voluntária do pessoal não essencial de sua legação diplomática em Moscou - anunciou o secretário de Estado americano, Antony Blinken.



"Tomamos estas medidas, devido a preocupações de segurança decorrentes do ataque não provocado e injustificado das forças militares russas contra a Ucrânia", disse Blinken, em um comunicado.



"Não temos prioridade maior do que a segurança dos cidadãos americanos", ressaltou o texto.



No domingo (27), Belarus fez um referendo sobre o fim da obrigação desta ex-república soviética aliada da Rússia de continuar sendo uma "zona livre de armas nucleares". A mudança foi denunciada pelo Ocidente.



Os Estados Unidos já haviam fechado sua embaixada em Kiev, devido à iminência de uma intervenção armada russa, e pede, há semanas, que seus cidadãos deixem a Ucrânia.



Uma pequena equipe diplomática encarregada da Ucrânia opera de Lviv, no oeste do país, perto da fronteira com a Polônia.



Em meados de fevereiro, o Departamento de Estado americano também havia pedido aos americanos que abandonassem Belarus, onde Moscou concentrou soldados.



As embaixadas dos Estados Unidos em Minsk e em Moscou já estavam ociosas, após uma série de expulsões recíprocas de diplomatas - algumas, há vários anos.