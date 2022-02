As delegações diplomáticas russa e ucraniana iniciaram nesta segunda-feira as primeiras negociações desde que a Rússia invadiu a Ucrânia na quinta-feira passada, informou a agência de notícias bielorrussa Belta.



"Rússia e Ucrânia estão mantendo as primeiras conversações", afirmou a Belta. Antes do início da reunião, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu aos russos um cessar-fogo "imediato" e a retirada de suas tropas.